- Готовимся к запуску трамваев по новому участку трамвайных путей на улице Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской, - написал в своем аккаунте в Instagram сегодня в пятницу временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. - Сегодня здесь работает вагон-лаборатория, которая производит обкатку путей, а уже завтра, 16 января, здесь поедут новые «Львята». По новому участку путей на улице Революции будут следовать два трамвайных маршрута: №11 «Школа №107 – микрорайон Висим» и №6 «станция «Пермь-2» – ОАО «Велта». Реконструкция улицы принципиально важна для всей транспортной системы города, поскольку позволила создать новые связи между районами. Обновленная улица соединила быстрым и удобным путем Индустриальный район и Мотовилиху.Реконструкция улицы Революции началась в конце 2018 года, это одна из самых масштабных «строек» администрации Перми. Она проводится в несколько этапов, очередной из них завершен, и по улице пустят трамваи.В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что по новому участку путей на улице Революции будут следовать два трамвайных маршрута: №11 «Школа №107 – микрорайон Висим» и №6 «станция «Пермь-2» – ОАО «Велта». На них будут работать новые современные трамваи «Львята».Трамвайные пути на улице Революции позволят расширить зону транспортного обслуживания жителей и сократить время в пути.Уже с 16 января трамвай №11 перенаправят на улицу Революции, и трамвайное сообщение свяжет улицу Мира с Центральным рынком, улицей Уральской и микрорайоном Висим. В итоге время в пути между Индустриальным и Мотовилихинским районами по новому маршруту сократится. Трамваи маршрута №6 начнут следовать по улице Революции. Пассажиры смогут совершить поездку с улицы Героев Хасана до железнодорожного вокзала «Пермь-2» и при этом существенно сэкономить время: трамваи будут ходить по выделенной линии, не попадая в дорожные заторы.Улицы Мира и Ленина свяжен новый трамвайный маршрут №12 «Осенцы – Школа №107 – микрорайон Разгуляй», он компенсирует изменения маршрута №11.- Также впервые в Перми будет внедрено тактовое расписание движения трамваев: маршруты, следующие в одном направлении, будут иметь одинаковую частоту движения, - сообщают в городском департаменте транспорта. - Это позволит исключить ситуации, когда к остановке одновременно приходят два трамвая разных маршрутов, а потом в течение определённого времени нет ни одного вагона. Например, трамваи №11 и №12 будут отправляться с улицы Мира в направлении центра города каждые 5 минут относительно друг друга. Аналогично будет синхронизировано движение трамвайных маршрутов №4 и №7, а также №6 и №8.Как отмечают в департаменте, конструкция укладки новых бесшумных трамвайных путей на монолитном основании позволяет существенно снизить вибрационные нагрузки за счет сплошной укладки упругих элементов, создает оптимальную линию прогиба рельса, тем самым повышая общий срок службы трамвайных путей. Передовая технология применялась в российских и европейских городах - в Санкт-Петербурге, в шведском Гетерборге, в венгерском Сегеде.Кроме трамваев по улице Революции планируется также организовать движение автобусов. Такое «совмещение» впервые реализуется в Перми. Пассажиры трамвая и автобуса смогут ожидать необходимый транспорт на одной посадочной платформе. Весной этого года здесь установят остановочные павильоны.