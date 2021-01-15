В Прикамье за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 294 жителей. 50 человек проходят лечение в больницах, 244 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 35 106. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,0 (на 14 января – 0,99).Среди новых заболевших – 103 мужчины, 191 – женщина, в их числе - 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 87 человек, 86 в возрасте 50-64 и 79 человек старше 65 лет.