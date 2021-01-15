Долгожданное событие сегодня произошло в международном аэропорту «Пермь». Там введены в работу телетрапы.Как сообщает администрация Пермского края, первыми по теплому «рукаву» прошли 77 пассажиров рейса SU-1200 из Москвы компании «Аэрофлот».Все пять «рукавов» смонтированы одновременно к трем галереям аэропорта (по два – к боковым и один – к центральной).Работы были завершены в конце августа. Тогда же персонал прошел обучение по работе с телетрапами, а сами «рукава» – все необходимые тесты и проверки. Далее требовалось получить от Росавиации разрешение на эксплуатацию нового перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки, разрешение было получено вчера.