В Пермском крае главам районов не рекомендовали организовывать традиционные Крещенские массовые купания в иорданях. В регионе продолжают действовать ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Чтобы не создавать дополнительный риск, это Крещение пройдет без организованных мест для купания.Представители русской православной церкви пояснили, что важным событием Крещения Господня является водосвятие. Во всех источниках в этот день вода становится святой и целебной. И способов омовения святой водой, не прибегая к традиционным купаниям в проруби, существует множество. Кроме того, освященную воду можно набрать в храмах.