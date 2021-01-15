В Перми 14 января в 11.35 на улице Николая Островского произошло ДТП, в котором пострадал пешеход и три автомобиля. В ГИБДД по городу Перми рассказали подробности аварии.За рулем Suzuki Grand Vitara была 45-леиняя женщина. Она ехала со стороны улицы Революции в сторону Тимирязева. В районе дома №63, она проехала на красный сигнал светофора и сбила 35-летнего мужчину. Он переходил дорогу на «зеленый».После наезда Suzuki, выехал на встречную полосу и врезался в стоящие на светофоре автомобили: Subaru Impreza и Kia Rio.- В результате автоаварии пострадал пешеход и был госпитализирован, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.