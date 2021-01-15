В социальной сети появилось видео из Березников, которое снял регистратор автобуса. На нем женщина ставит санки на колеса и переходит дорогу по пешеходному переходу без светофора. Водитель автобуса остановился и ждет, пока женщина с ребенком перейдут, а по второй полосе на пешеходный переход выезжает темный легковой автомобиль, он задевает санки, но мама смогла их удержать за ручки.В ДТП никто не пострадал. Водитель остановился в нескольких метрах, женщина ему что-то говорит, но как сообщает ГИБДД Березников, водитель затем с места ДТП скрылся, проводится проверка, устанавливается водитель.Всем, кто располагает информацией о происшествии, просьба позвонить по телефону: 8 (3424) 26-24-71 ОГИБДД Березников.