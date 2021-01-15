По новому участку путей на улице Революции от Куйбышева до Сибирской уже в эту субботу, 16 января, пойдут первые трамваи. Сейчас вагон-лаборатория проводит обкатку путей. А в субботу на линию выйдут новые «Львята». По новому участку пойдут трамваи двух маршрутов: №11 «Школа №107 – микрорайон Висим» и №6 «Пермь-2» – ОАО «Велта».Впрочем, в связи с тем, что в этот же день начнутся ремонтные работы на путях по улице Уральской, пока трамваи маршрута №11 будут сворачивать на улицу Крупской и бульвар Гагарина до остановки «Пермская ярмарка».- Для связи улиц Мира и Ленина начнет курсировать новый трамвайный маршрут №12 «Осенцы – Школа №107 – микрорайон Разгуляй», который компенсирует изменения маршрута №11, - уточнили в городской администрации.Как сообщил в своем инстаграме и.о. главы Перми Алексей Дёмкин, в Пермь прибыли уже девять трамваев модели «Львенок». Шесть поступивших в конце прошлого года проходят процедуру обкатки и наладки. В этом году прибыли еще три «Львенка».- Ожидаем еще 6 трамваев, - сообщил Алексей Дёмкин. - По контракту они должны прибыть к марту этого года, но завод-изготовитель обещает отправить их раньше.Новые трамваи пойдут по маршрутам №6, №7 и №11.