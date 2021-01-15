Студенты-очники выпускных курсов Пермского политехнического университета вернутся к обучению в очной форме. Напомним, из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в октябре вуз перешел на дистант. Теперь, после улучшения эпидемиологической ситуации в университете было принято решение вернуться к очной форме обучения. Приказ об этом уже подписан.Занятия в аудиториях у студентов выпускных курсов:с 25 января начнут учиться очно магистранты 2-го года обучения, а с 1 февраля - 4-е курсы бакалавриата и 5-е курсы специалитета.– В последнее время количество зараженных в университете снизилось: сейчас COVID-19 диагностирован только у одного студента, среди преподавателей нет инфицированных, - сообщает пресс-служба университета. - Для того чтобы снизить вероятность скопления большого количества людей, в вузе будут сформированы малочисленные группы студентов. Кроме того, они будут заниматься в разных аудиториях, – пояснили в пресс-службе вуза.