Сотрудники Минприроды Пермского края продолжают следить за участком леса в восьми километрах юго-восточнее поселка Яйва, где с 11 января находится бродячий медведь. Егеря и опытные охотники ежедневно обходят лесной массив.В четверг, 14 января, провели обследование на предмет выявления свежих следов зверя по автодорогам Яйва – Скопкартная и Яйва – Вижай, База – Камень. Свежих следов медведя не обнаружили.Специалисты предполагают, что медведь находится в лесном массиве площадью около 50 квадратных километров на левом берегу реки Яйва между поселками База и Камень.Обследование участка не проводилось и не планируется, чтобы не беспокоить бурого обитателя леса.Ранее Минприроды сообщало, что 10 января в п. Яйва Александровского района зашел медведь. Предположительно, это самец и может иметь возраст около 15 лет. На следующий день охотинспекторам удалось отогнать зверя от поселка в лес. Подписанный приказ Минприроды о регулировании численности медведей в Александровском районе разрешает отстрелить животное не зависимо от его пола и возраста. Добыча медведя-шатуна – это крайний случай и связано это с реальной угрозой жизни и здоровья людей.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Садики и школы рискнули открыть». Медведя-шатуна, устроившего переполох в прикамском поселке, попытаются уложить на зиму в берлогуЕго решили пока не отстреливать (подробнее...)