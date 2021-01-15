За минувшие сутки в Прикамье выявили 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 166 заболевших. На втором месте по заболеваемости Пермский муниципальный район – 26, на третьем – Березники - 21 заболевший.В Осинском городском округе обнаружено 8 жителей с COVID-19, в Соликамском городском округе – 6. По 5 случаев заболевания в Кунгурском муниципальном районе, а также в Горнозаводском, Ильинском и Оханском городских округах. Еще по 4 заболевших в Частинском муниципальном районе, Добрянском и Краснокамском городских округах.По 3 жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Березовском муниципальном округе, Карагайском муниципальном районе, Нытвенском и Суксунском городских округах. По 2 выявлено в Кудымкаре, а также Верещагинском, Лысьвенском, Очерском и Чайковском городских округах.По одному заболевшему обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это Кунгур, Большесосновский и Сивинский муниципальные районы, Гайнинский, Косинский и Кудымкарский муниципальные округа, Гремячинский, Октябрьский и Чусовской городские округа.Всего в Пермском крае - 34812 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.