В Перми 12 января около 15 часов начался пожар в квартире на 10-ом этаже в доме на улице Делегатская, 41.В 2-х комнатной квартире на 10 этаже горели домашние вещи на площади примерно 10 кв.м, горел диван. Когда из квартиры повал дым, жильцы сами начали выходить на улицу. Самостоятельно эвакуировались 8 человек.Прибывшие на место пожарные протянули лестницу на 10-й этаж и потушили огонь, в квартире была обнаружена погибшая 66-летняя женщина. По информации источника, возможно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.