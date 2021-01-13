По информации Яндекса в Перми сейчас – 24 градуса. Прогнозы синоптиков подтверждаются, в ближайшие дни в Прикамье будет морозно.По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 января ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –28,–23°, местами по северу и востоку –35,–30°, днем –25,–20°, местами по северу и востоку до –30°.14 января переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –30,–25°, в горах и низинах –37,–33°, днем –24,–19°, на крайнем юго-западе до –15°.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«На улице мороз, в школу не пойду». При какой температуре можно оставить ребенка домаМинистерство образования Пермского края подготовило памятку для родителей (подробнее...)