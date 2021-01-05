Тенденция сохраняется - в Пермском крае 5 января вновь выявлено более 300 инфицированных коронавирусом. Из 301 зараженных COVID-19: 240 человек проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 301 нового инфицированного – 123 мужчины, 178 женщин, в их числе 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 73 человека, 102 в возрасте 50-64 и 88 человек старше 65 лет.Всего, по данным Роспотребнадзора, в Прикамье на 5 января 2021 года зафиксировано 32208 подтвержденных случаев заболевания.За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3644 исследования на коронавирусную инфекцию.25 596 человек выздоровели, 2853 человека находятся на карантине. Всего проходит лечение 4443 человека (4300 человек с коронавирусом, а также 143 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).За минувшие сутки произошло 24 летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Суммарно за все время скончалось от коронавируса 1173 человека, еще 816 - от сопутствующих заболеваний.Кстати, с сегодняшнего дня в Пермском крае открыта массовая вакцинация работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, а также людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках открыта – по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ru.