Ведущий мэйковер-шоу СТС «Рогов в деле», стилист, автор книги «Гид по стилю» и собственного бренда одежды рассекретил тренды зимы и поделился советами, как выбрать новогодний наряд.«По понятным причинам в этом году многие проведут новогоднюю ночь дома с родными, поэтому для любимого праздника можно выбрать уютный наряд, в котором будет комфортно сидеть за столом, у камина и смотреть салют и фейерверки на улице. В этом нам помогут костюмы из кашемира, брюки или джинсы с удобной резинкой, толстовки или свитер, который можно декорировать. Добавят праздника яркие цвета в одежде и макияж, который можно сделать ярче обычного: например, приклеив стразы в уголки глаз», - рассказывает стилист.Что носить зимой: тренды сезонаЦвета. Стоит обратить внимание на фуксию, оттенки зеленого, коричневого и шоколада, серый, сиреневый, мокрый снег, клетку, оливковый хаки, пурпурно-фиолетовый, припыленно-розовый и классический синий. Последний просто цвет сезона! Особенно эффектно смотрятся в синем пальто, костюмы и пуховики.Стилистические приемы. Color blocking и Total black. Color blocking позволяет сочетать вещи разных цветов в одном комплекте, что смотрится всегда эффектно. Главное — подбирать вещи простого фасона, которые яркие за счет цвета.Total black мой любимый прием! Это всегда свежо, красиво, драматично и актуально. Хотите произвести впечатление, тогда примерьте пальто, платье, сумку, лаковые сапоги, очки в чёрном цвете.Одежда. В моде кардиганы, платья-кейпы, корсеты, бра-топы, вещи из кожи, латекса и с бахромой, жакеты с объёмными плечами, леггинсы, пэчворк. Добавить изюминку к образу можно с помощью микротрендов. А это: галстуки, разрезы на одежде, банты и бантики, высокие перчатки из кожи, экокожи и латекса. Кстати, на подиуме было представлено много латекса. Особенно рекомендую аксессуары и верхнюю одежду из латекса. А вот брюки не советую: в них очень жарко.Сумки. В этом сезоне особенно отмечу сумки с массивными цепями, плюшевые и бархатные ридикюли, тоуты, большие клатчи, сумки геометрических форм (например, треугольные и квадратные), сумки-хобо (из кожи, текстиля, замши), огромные шоперы и стеганые сумки.Обувь. Главный обувной тренд — массивные резиновые сапоги. Также рекомендую пушистую обувь (только для сухой погоды), ботфорты, обувь на платформе, челси (в этот раз с громоздкой платформой или тракторной подошвой). В моде цепи и банты на обуви.