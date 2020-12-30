С 6 по 9 января из-за ремонтных работ на улице Карпинского перекроют движение для всего транспорта от улицы Рязанской до Советской Армии. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Перми.Движение перекроют с 00:00 6 января до 05:30 9 января. В связи с этим временно изменится маршрут автобусов № 4, 28, 29, 47, 56 и 59.Автобус №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный», №56 «станция «Пермь-2» – микрорайон Крохалева» и №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова» в прямом и обратном направлениях будут ехать по улицам Карпинского, Советской Армии, проспекту Декабристов, Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Остановочные пункты: «улица Веры Засулич», «театр «Ироничная компания», временных остановочных пунктах «Школа №3» (по улице Советской Армии) и «Авиагородок» (по улице Рязанской), а также на существующих автобусных остановках.Автобус №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» в направлении от улицы Милиционера Власова будет ехать по улицам Архитектора Свиязева, Карпинского, Рязанской, Шахтёрской, проспекту Декабристов и далее по маршруту следования. К уже имеющимся остановкам добавится «Авиагородок» (по улице Рязанской).Автобус №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» в направлении к улице Милиционера Власова будет следовать по проспекту Декабристов, улицам Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Веры Засулич», «театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановочных пунктах.Автобус №47 «Мачтобаза – порт Пермь – аэропорт Бахаревка» в направлении аэропорта Бахаревка будет ехать до конечной остановки - «микрорайон Ераничи» - и далее по улице Советской Армии в направлении Мачтобазы. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте «Школа №3» (по улице Советской Армии) и на существующих автобусных остановочных пунктах.С 4 января до 1 июля движение на участке от улицы Веры Засулич до улицы Рязанской будет осуществляться по временно устроенной проезжей части. Остановка «Авиагородок», расположенная в районе дома №112 по улице Карпинского, будет временно перенесена на участок между улицей Рязанской и улицей Норильской.