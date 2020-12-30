В Пермском крае открыли шестую ледовую переправу через реку Коса в районе поселков Усть-Коса и Новая Светлица. Длина переправы составляет 205 метров, а максимальный вес транспорта, который может по ней передвигаться, не должен превышать 25 тонн.Государственная инспекция по маломерным судам Пермского края напоминает:- пользоваться несанкционированными ледовыми переправами запрещено и опасно для жизни- выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;- перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;- на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;- нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМЧС предупреждает жителей Прикамья о 40-градусных морозахПорывы ветра могут достигать 8 метров в секунду (подробнее..)