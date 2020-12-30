Главное управление МЧС предупреждает жителей Прикамья 40-градусных морозах.По данным Гидрометцентра, 30 и 31 декабря на территории Пермского края ожидается переменная облачность с небольшим снегом, возможно образование гололеда. Температура воздуха ночью составит –26,–21°, при прояснениях –33,–28°, местами в горах сильный мороз до –40,–35°, по западу в отдельных районах до –16°, днем –19,–14°, местами по северу и востоку –25,–20°, в горах –31,–26°. Ветер будет менять направления с южного, на юго-восточный, порывы могут достигать 8 метров в секунду.- Одевайтесь по погоде, берегите себя. О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым, - предупреждают жителей региона сотрудники МЧС.