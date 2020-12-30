Если вы в поиске вместительного автомобиля для большой семьи, присмотритесь к SKODA KODIAQ. Семиместный вариант внедорожника реализован так же хорошо, как пятиместный. Габариты семиместной модели: длина 4697 мм, ширина 1882 мм, высота 1681 мм.Несколько важных фактов в пользу SKODA KODIAQ:Вместительный. Если разложить третий ряд сидений, то объем багажника составит 270 л, а со сложенными сиденьями он увеличится до 650 л. За счет двигающегося второго ряда в третий ряд можно установить детские кресла, при этом еще останется место для ног.Безопасный. Активная безопасность SKODA KODIAQ представлена системой контроля курсовой устойчивости с функцией аварийного торможения, ассистентом распознавания усталости водителя и ассистентом удержания в полосе. Адаптивный круиз-контроль дополнен ассистентом движения в пробке. Система контроля слепых зон поможет контролировать область по бокам автомобиля и в 20 метрах позади него. А еще автомобиль автоматически переключает дальний свет на ближний и имеет функцию освещения поворотов.Использование в производстве кузова высокопрочных сталей, девять подушек безопасности, трехточечных ремней с держателями и детскими креплениями делают SKODA KODIAQ одним из самых надежных автомобилей для всей семьи. Его безопасность была подтверждена краш-тестами Euro NCAP. По их результатам автомобиль получил высшую оценку в пять звезд.Отличные внедорожные качества. Высокий клиренс и продуманная форма бамперов обеспечивают отличную геометрическую проходимость. За внедорожные качества автомобиля отвечает адаптивная подвеска. Специальные датчики, контролирующие ускорение и клиренс, собирают информацию и отправляют ее в блок управления. Тот подстраивает амортизаторы и рулевую систему с помощью электромагнитных клапанов. Выбирая один из четырех режимов движения, водитель повышает устойчивость машины.SKODA KODIAQ представлен в пяти версиях, каждая из которых имеет три комплектации — Active, Ambition и Style. Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно по телефону: 8 (342) 214 40 00. Или по адресу шоссе Космонавтов, 361.Следите за нами в социальных сетях:Мы в Instagram: www.instagram.com/skodapermМы в facebook: www.facebook.com/pragamotorsМы ВКонтакте: www.vk.com/skoda_perm«Прага Моторс» — официальный дилер SKODA в Перми и Пермском крае. Адрес: шоссе Космонавтов, 361.