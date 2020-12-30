В Перми 29 декабря произошла авария на шоссе Космонавтов. Столкнулись два ВАЗа - «Веста» и 15-ой модели.Очевидцы тут же позвонили в «скорую». Удар был очень сильный, оба водителя оказались зажаты в автомобилях. На место аварии приехали 7 полицейских машин, пожарные, спасатели и медики. Они смогли вытащить мужчин из искореженных машин.Возле места ДТП тут же собралась толпа зевак. У одного водителя открытый перелом ноги, его отвезли в больницу. Второй водитель погиб на месте. Медикам лишь оставалось констатировать его смерть, погибшему мужчине было 54 года.- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.