Клиенты Райффайзенбанка стали чаще совершать транзакции в мобильном приложении. Так, количество операций за 11 месяцев 2020 года (с января по ноябрь) на 37% превысило их количество за аналогичный период 2019 года.Наибольший рост год к году в Райффайзен-Онлайн показали денежные переводы – клиенты начали выполнять их на 40 % чаще по сравнению с прошлым годом.«Райффайзен-Онлайн – это надежный, понятный и удобный онлайн-банк для управления личными финансами 24/7, – прокомментировал Павел Рубахин, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. – Мы видим, что клиенты всё чаще предпочитают выполнять финансовые операции в мобильном приложении и постоянно работаем над тем, чтобы работа с ним была ещё проще и быстрее».