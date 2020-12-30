В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили еще у 325 человек. В Роспотребнадзоре рассказали, что 89 человек проходят лечение в больницах, 236 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 325 новых заболевших - 115 мужчин, 210 женщин. Среди зараженных 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 79 человек, 119 в возрасте 50-64 и 92 человека старше 65 лет.Скончались за сутки 23 человека с коронавирусом, в больницах на лечении остаются 1783 человек.Общее число заболевших в Пермском крае - 30 298. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 29 декабря – 0,99).ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:«Мы не спали, только прилегли». Фото пермских студентов, лежавших на полу у койки больного, облетело весь интернетМедики-добровольцы всю ночь дежурили возле пациента ковид-отделения (подробнее...)