В Пермском крае 29 декабря в 13.45 в аварии погибла 21-летняя девушка, жительница Губахи.ДТП произошло на дороге «Полазна-Чусовой». В сторону Полазны ехал автомобиль «Рено Дастер», за рулем была девушка. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз марки «Мерседес».Шансов выжить у девушки не было, она погибла на месте ДТП. Ее автомобиль превратился в груду металла. Второй водитель в аварии не пострадал.- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю. Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, с учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения и быть предельно внимательными за рулем. В преддверии новогодних праздников, пытаясь успеть завершить все дела, не спешите за рулем, берегите себя и других участников движения.Очевидцы жуткой аварии оставляют комментарии в социальных сетях и обращают внимание водителей, что в такую погоду на трассе нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.«Сейчас на трассах очень опасно, не советую никого обгонять, может на ровном месте занести».«Господи, как жалко, ведь она еще ребенок совсем».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ему было всего 29 лет». В Пермском крае трагически погиб мужчинаЕго автомобиль перевернулся на крышу в Нытвенском районе (подробнее..)