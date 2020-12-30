В Пермском крае завершена подготовка к новогодним праздникам - связисты, и оборудование станций готовы, работать в круглосуточном режиме для жителей Прикамья.В канун новогодних праздников связисты «Ростелекома» провели ряд профилактических работ, направленных на улучшение качества связи. На сегодняшний день во всех структурных подразделениях «Ростелекома» сформированы аварийно – восстановительные бригады, которые должны будут немедленно реагировать на возможные аварии.Завершаются плановые работы по переходу оборудования связи на двухлучевую схему электропитания. Теперь основное оборудование связи имеет два источника питания - основной и резервный. В 2020 году такое обновление прошло на 31 объекте.За весь период праздников около 1000 сотрудников будут находиться на специальном круглосуточном дежурстве. Персонал дежурных смен подготовлен к действиям во внештатных ситуациях.«Сети связи компании «Ростелеком» зарезервированы, и в случае перебоя в работе сигнал будет направлен по альтернативной линии, так что абоненты даже не заметят внештатной ситуации. В этом году в ежедневном режиме будут дежурить 5 технических бригад в Перми и 46 в крае. В каждой бригаде по три человека. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, специальной одеждой для работы на холоде и средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, – комментирует Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».Подключение оптоволоконного кабеля зимой на улице технически достаточно сложная операция, требующая применения специальной техники сварки, квалифицированных специалистов и соблюдения определенных условий.Так как сварка оптического кабеля происходит только при плюсовой температуре, связисты пользуются специальной передвижной оптической лабораторией. Также эта машина обеспечивает защиту от ветра и снега. Как шутят пермские связисты, «оптику они восстанавливает связь почти в стерильных условиях, как в больнице».