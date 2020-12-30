В ночь с 25 на 26 декабря сотрудники Губахинского отдела полиции помогли водителю вытащить машину, застрявшую в снегу. Командир 1 отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД «Губахинский» прапорщик Михаил Александрович и его коллега старший сержант Дмитрий Жарков были на маршруте патрулирования.Около 3 часов ночи, проезжая на служебном автомобиле в районе улицы Дегтярева, они заметили иномарку, застрявшую в снегу. Полицейские предложили водителю помощь.- Мужчина с радостью согласился, - говорят полицейские. - Он рассказал, что он приехал в Губаху в гости из Тюмени, уже долго пытается безуспешно откопать машину, бензин на исходе, а улицы города безлюдны.Тросом сотрудники быстро вытащили автомобиль тюменца из сугроба. Водитель поблагодарил сотрудников за участие. Позднее он написал сообщение в соцсеть ГУВД по Пермскому краю и поблагодарил сотрудников губахинской полиции.