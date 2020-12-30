Более 70 новогодних подарков собрали работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми в рамках благотворительной акции ««Поезд Деда Мороза – детям». Ее в преддверии Нового года традиционно проводит Пермский краевой фонд социальной поддержки населения.Уже не первый год инициативные сотрудники объявляют на предприятии сбор подарков для нуждающихся детей. На этот раз ограничения, связанные с пандемией, наложили свой отпечаток, и новогодняя акция прошла в необычном формате. Сбор подарков осуществлялся через специальный ящик. Работники филиала «ПМУ» наполнили его конфетами, игрушками, книгами, настольными играми и необычными канцтоварами.Непосредственно перед Новым годом активисты Совета молодежи пермского «УРАЛХИМа» вручили игрушки и сладкие наборы детям из многодетных семей Перми. Еще одна часть собранных подарков отправится в Горнозаводск. Там их получат воспитанники Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».Татьяна Нефедова, начальник отдела срочной социальной помощи ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»:- В этом году из-за коронавирусных ограничений мы не можем провести для детей, оставшихся без родителей, традиционные новогодние елки, которые мы всегда проводили до этого. А дети, какими бы не были внешние обстоятельства, остаются детьми – им нужен праздник, важно ощущение чуда. От этого помощь, которую оказали работники пермского «УРАЛХИМа», приобретает особую значимость. Спасибо им за то, что не остаются равнодушными в это сложное время!