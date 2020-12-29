29 декабря в 17 часов в противотуберкулезном детском санатории № 1 «Ирень», находящемся в Кунгуре, произошло аварийное отключение теплоснабжения. На место выехали аварийные службы, а также представители уполномоченных органов и органов местного самоуправления. Ситуацию взяла под контроль прокуратура.- В лечебном учреждении находятся около 30 детей и пять сотрудников, которые размещены в помещениях, отапливаемых электрическими конвекторами, температура соответствует нормативу, все обеспечены питанием и питьевой водой, - сообщили в Кунгурской городской прокуратуре. - Вопрос с размещением оставшихся детей будет решен в кратчайшие сроки.