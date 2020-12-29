С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года предприятия Группы «Т Плюс» в Пермском крае будут работать в режиме повышенной готовности. В этот период потребление энергоресурсов возрастает в несколько раз, и цель энергетиков — обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей городов, где работает энергокомпания: Пермь, Краснокамск, Березники и Чайковский.В выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство будут нести порядка 50 аварийно-ремонтных бригад. На ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей организован усиленный контроль над работой основного оборудования, ужесточаются пропускной и внутриобъектовый режимы. Дополнительно проверена исправность спецтехники и автотранспорта.На станциях и котельных заранее сформирован требуемый запас топлива, обеспечена необходимая готовность персонала. Круглосуточное дежурство в праздничные дни будет нести руководящий состав филиала и всех производственных подразделений предприятия.«Энергокомпания имеет необходимый резерв мощности для работы в условиях повышенных нагрузок. Проведен комплекс мероприятий, благодаря которым обеспечена подготовка к прохождению периода максимума нагрузок в новогодние праздники. Для реагирования на возникновение нештатных ситуаций организовано взаимодействие с районными администрациями, краевыми подразделениями МЧС и всеми городскими коммунальными службами», - отметил главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Юрий Багаев.По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома клиенты компании могут обращаться в свои управляющие организации – УК и ТСЖ, а также в Центральную диспетчерскую службу Пермской сетевой компании по тел. 8 (342) 243-72-99.