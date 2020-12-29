Фотография троих врачей, уснувших на полу в палате возле койки больного, подключенного к ИВЛ, облетела весь интернет. Старшая медсестра ковидного отделения ЦМСЧ № 38 из города Сосновый Бор Ленинградской области выложила в соцсети снимок с монитора наблюдения с комментарием:«Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Лёше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые».Как оказалось, глубокой ночью у пациентки реанимации резко ухудшилось состояние. Она пыталась сорвать с себя кислородную маску, что грозило ей смертью от асфиксии.Трое пермских студентов-медиков, которые дежурили в тот день до 20 часов, увидев сообщение о необходимости помочь пациентке во внутренней сети больницы, вернулись на свой пост. И до 8 утра дежурили возле койки больной. Как потом рассказали сами ребята, они не спали, а только прилегли отдохнуть на пол, после того, как больная уснула.Студенты Пермского медуниверситета приехали в Сосновый бор в начале декабря на практику. В больнице они выполняли обязанности младшего медицинского персонала.