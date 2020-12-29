В новогодние праздники жители Перми смогут обращаться в администрации районов, если возникнут вопросы в сфере ЖКХ. Руководители ресурсоснабжающих организаций подтвердили полную готовность своих диспетчерских и аварийных служб. Утверждены графики дежурства.В «Теплоэнерго» сообщили, что в новогодние каникулы для быстрого реагирования ежедневно с 9.00 до 18.00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55.- В каждом районе с 31 декабря по 10 января будут работать дежурные телефоны. По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний, - сообщили в администрации города Перми.По вопросам отопления нужно звонить в свою управляющую организацию, если там не могут решить проблему, можно обратиться в единую диспетчерскую службу ООО «Пермская сетевая компания» по телефону: 243-72-99.Дежурные телефоны администраций районов города:Дзержинский район - 233-14-80;Индустриальный район - 227-92-20;Кировский район - 205-62-00;Ленинский район - 212-07-17;Мотовилихинский район - 260-48-59;Орджоникидзевский район - 263-46-80;Свердловский район - 241-27-85;Новые Ляды - 295-86-46.