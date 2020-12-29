В Перми 28 декабря в Индустриальном районе пострадал ребенок. Около 15.30 на улице Архитектора Свиязева, 33а, 11-летний мальчик катался с горки. По информации источника, ребенок ударился о дерево. К месту происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики приняли решение отвезти ребенка в больницу.- Состояние пациента - стабильное, - рассказали в Минздраве Пермского края. - Его жизни ничего не угрожает. Пока он находится в больнице.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ Перми 6-летний ребенок разбился, катаясь на тюбингеНесчастный случай произошел в Кировском районе (подробнее...)