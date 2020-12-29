Федерация плавания Пермского края отчиталась о результатах пермских спортсменов на российских и окружных соревнованиях 2020 года. Несмотря на длительный перерыв в водных тренировках из-за ограничительных мер, а также перенос и отмену многих соревнований ведущие пловцы региона завоевали в уходящем году 34 медали: 15 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях всех уровней.Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:–Каждый год мы проводим ряд краевых соревнований и видим хороший подпор юных пловцов. Наша цель – помочь детям развить свой спортивный талант. В итоге, даже несмотря на коронавирусные ограничения, имена пермских пловцов звучат среди победителей и призёров престижных российских соревнований.Одиннадцать медалей российских и окружных соревнований в копилку сборной Пермского края в 2020 году принесла мастер спорта из Краснокамска Екатерина Сорокина (тренер Лидия Бирюкова). На Первенстве России по плаванию на открытой воде в Сукко (Краснодарский край) она заняла первое место на дистанции 10 км и стала второй в рамках Чемпионата РФ. На российских и окружных соревнованиях по плаванию и по плаванию на открытой воде: Чемпионате России, Первенстве России и Кубке России, Чемпионате ПФО – Екатерина Сорокина поднималась на все ступеньки пьедестала. Благодаря этим достижениям она входит основной состав сборной России по плаванию.Отличные результаты на российских и окружных соревнованиях по плаванию и по плаванию на открытой воде в 2020 году показал еще один спортсмен из Краснокамска Руслан Садыков (тренер Лидия Бирюкова). Он завоевал золото на Первенстве России по плаванию на открытой воде и стал вторым на Кубке России в этом же виде. Еще 10 медалей Руслан Садыков принёс сборной, выступая на соревнованиях ПФО.Из последних достижений: 5 декабря на Первенстве России по плаванию в Саранске кандидат в мастера спорта Никита Копылов из команды «Олимпия-Пермь» (тренер Андрей Орехов) завоевал бронзу среди юношей на дистанции 50 метров вольным стилем и выполнил норматив «Мастера спорта России».Отличные результаты на окружных соревнованиях 2020 года также показали Георгий Абатуров из Краснокамска (тренер Лидия Бирюкова), Юрий Шарыкин из пермского бассейна «БМ» (тренер Андрей Главатских), Роман Сенокосов и Диана Федорочева из «Олимпии-Пермь» (тренер Андрей Орехов), Анастасия Черепанова из Губахи (тренер Марина Ашугян), Савелий Паньков из Горнозаводска (тренер Николай Ходыкин).Благодаря успешным выступлениям кандидатами в сборную команду России по плаванию стали пять спортсменов из Пермского края. В основной состав: Екатерина Сорокина и Руслан Садыков. В юниорский и юношеский состав: Никита Копылов. В основной состав (открытая вода): Екатерина Сорокина, Георгий Абатуров и Руслан Садыков. В юниорский и юношеский состав (открытая вода): Даниил Шишлов.В 2020 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона организовала четыре краевых Чемпионата и Первенства, по итогам которых формировалась сборная команда края для выступления на состязаниях более высоких уровней. Следующие соревнования региона – Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию – запланированы на 25-28 января 2021 года. Они пройдут в пермском бассейне «Олимпия».