Райффайзенбанк изучил планы челябинцев в отношении новогодних подарков. Покупать подарки на Новый год собирается 83% жителей Челябинска, принявших участие в опросе. При этом 61% респондентов потратит на подарки более 5 тысяч рублей, из них 31% — 10–20 тысяч.Результаты опроса показывают, что большинство жителей Челябинска мечтает о дорогих подарках: в топе лидеров в 2020 году путешествия (16%), автомобиль (12%) или смартфон и другой гаджет (15%). В наименьшей степени на роль подарков мечты претендуют елочные игрушки (3%) и алкоголь (1%).«Именно алкоголь и елочные игрушки челябинцы собираются дарить близким и друзьям: 24% выберут такой новогодний подарок. Коллегам 30% респондентов собираются подарить елочные игрушки или сувениры, а 16% — алкоголь», - отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске. – В период активных трат разумно проводить платежи по карте с кэшбэком без «потолка» по сумме”.В опросе, который проходил 27 ноября — 2 декабря 2020 года, приняло участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, преимущественно в возрасте 26–45 лет и ежемесячным доходом более 30 тыс. руб.