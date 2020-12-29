В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 332 человек. Роспотребнадзор сообщает, что: 76 человек проходят лечение в больницах, 256 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 332 новых заболевших - 128 мужчин, 204 женщины. Среди зараженных 31 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 22 человека, от 30 до 49 лет – 86 человек, 113 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет.Всего в Пермском крае ковид выявили у 29 973 человек. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 28 декабря – 0,99).Скончались за сутки еще 26 пациентов, на ИВЛ находятся 106, на лечении в больницах остаются 1868 человек.