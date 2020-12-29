В Перми 28 декабря очевидец, проезжая по Коммунальному мосту, увидел, как с него в Каму упал мужчина. Это произошло примерно на середине моста. Свидетель произошедшего позвонил в экстренные службы. Мужчина держался на воде, его сносило течением в сторону Закамска.На место приехали спасатели, медики, полиция. Информация подтвердилась. В реке действительно был человек. Он держался за кромку льда. Спасатели с правого берега реки спустили лодку в воду и в гидрокостюмах поплыли к мужчине. До него было примерно 250 метров. Двигаться по реке было не просто, лед был тонкий и ломался.Добравшись к месту, где наблюдали мужчину, на поверхности его уже не было. Поисково-спасательная операция не увенчалась успехом, мужчина утонул.- На место выезжали сотрудники Следственного комитета, - сообщили в СКР по Пермскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.