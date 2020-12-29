В Перми вручили краевые премии в сфере культуры и искусства за 2019 год. Впервые кроме Почетного диплома и денежной премии лауреаты получили специальный нагрудный знак.Всего на соискание премии за прошлый год было подано 44 заявки, сообщили в минкульте Пермского края. Лауреатами в девяти и номинациях стали девять авторов и творческих коллективов.• Номинация «Литература» - Ксения Гашева за книгу «Решетов»;• Номинация «Театр» - Александр Смирнов за моноспектакль «Брут – история собаки»;• Номинация «Музыка» - Дмитрий Батин за творческий вечер 27 сентября 2019 года;• Номинация «Изобразительное искусство» - Леонид Лемехов (посмертно) и Ирина Лаврова за выставку «Лемеховы. Лавровы»;• Номинация «Кино» - Валерия Гаврилова, Сергей Лепихин и Алексей Путинцев за создание документального фильма «Я помню. Юнгородок»;• Номинация «Сохранение и популяризация культурного наследия» - Ильдар Маматов, Александр Черных, Михаил Каменских, Любовь Пенягина и Гюльнара Цыганкова за серию из 24 книг «Народы Перми: история и культура»;• Номинация «Проект» - Ольга Гусева, Светлана Лучникова, Алена Чуприкова, Ульяна Сайранова и Артем Вострокнутов за межмузейный проект: «Коллекционируй музеи» для детей с особенностями ментального развития;• Номинация «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» - Татьяна Куликова, Анна Тальникова, Станислав Юнкинд, Павел Стародубцев и Владимир Яковлев за проект «Letitbe» («Пусть будет так»);• Номинация «Честь и достоинство» - Константин Собакин за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края.