В Пермский край вначале 2021 года привезут более 108 тысяч комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.Профилактические прививки будут делать в первую очередь медработникам, педагогам, сотрудникам многофункциональных центров, а также людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.На днях в Пермский край поступило еще 1900 комплектов вакцины Спутник -V (Гам-Ковид-Вак) НИЦЭМ Н. Ф. Гамалеи.- Вакцинация граждан этой группы начнется уже 5 января 2021 года, - сообщает администрация Пермского края. - Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках открыта - по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ruНа утро 29 декабря 2020 года в регионе привито 1647 сотрудников медицинских учреждений, преимущественно – из «красных» зон (в том числе 70 –двукратно). Из них в Чайковском – 215 и Березниках - 255. Иммунизация медиков продолжается.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Почувствовала недомогание, а через четыре дня умерла». В Пермском крае от коронавируса скончалась фельдшер скорой помощиВалентины Николаевны Бородиной не стало 26 декабря (подробнее...)