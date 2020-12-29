В Пермском крае крепчают морозы. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде ближайшие дни.29 декабря ожидается ночью облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков.В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-западный 4 - 9 м/с. Резкое похолодание. Температура воздуха ночью и днем –23,–18°, местами по северу –30,–25°.30 декабря переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –31,–26°, на севере –39,–34°, днем –25,–20°, на севере –32,–27°.