В Перми 31 декабря парковки будут платными. Об этом рассказал в соцсети руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.«Режим их работы определен решением Пермской городской Думы - парковки бесплатны в выходные и нерабочие праздничные дни.Указ губернатора не устанавливает 31 декабря выходным днем (и не может устанавливать - это не входит в полномочия губернатора). Указ содержит рекомендации работодателям о введении выходного дня для работников конкретной организации. На другие вопросы указ губернатора не распространяется. Поэтому, в соответствии с действующими нормативными документами, парковки 31 декабря платные».