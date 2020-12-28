В Пермском крае обнародовали результаты «противокоронавирусных» проверок общественного транспорта и общепита. О них рассказали на заседании краевого опрештаба по противодействию COVID-19.- За неделю сотрудники нашего ведомства проверили 282 объекта региона, в 87 были выявлены нарушения, - сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев. - Судом было наложено штрафов на общую сумму 1,85 миллиона рублей. В предстоящие новогодние праздники эта работа будет усилена, уже составляются графики проверок организаций, заведений общественного питания, а также общественного транспорта.Самые распространенные нарушения, по данным проверяющих, это несоблюдение персоналом объектов и посетителями масочного режима, отсутствие необходимого запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и антисептиков, устройств для обеззараживания воздуха, входного фильтра сотрудников с измерением температуры.