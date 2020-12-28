Актуальную и острую тему подняли представители власти и общественники на заседании консультативного совета по экологии, природопользованию и ответственному обращению с животными без владельцев. В частности, речь шла об идее передачи безнадзорных собак так называемым «опекунам».- Есть опыт выпуска животных из приютов в других городах, нужно чтобы «опекуны» отвечали за своих собак, - предложила, например, зоозащитница Ольга Новохатская.С ее мнением не согласились другие участники дискуссии.- Существует проблемы отлова «опекунских» собак, когда ловцы выезжают по заявкам на адреса, где есть покусы и жалобы граждан, а «опекуны» всячески препятствуют отлову собак для стерилизации и поиска новых владельцев, - отметил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. – Наоборот, нужно поднимать вопрос о соблюдении Правил благоустройства города при подкормке животных и сооружении будок на территории города.Большинство экспертов не поддержало предложение о выпуске собак на улицу и их подкормке «опекунами».– Правила отлова для всех животных в городе должны быть одинаковыми, «опекунские стаи» в городе существовать не должны, – отметил депутат Пермской городской Думы Илья Лисняк.С ним согласилась координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей.– В промышленных зонах, примыкающих к долинам малых рек, существует проблема с безнадзорными собаками, - обратила она внимание присутствующих. - «Опекунские» собаки могут быть опасны для людей, кроме того, «опекуны» не несут ответственность за самих собак. Не нужно выпускать собак из приюта на улицу, нужно вести работу по устройству животных.– Администрация города провела большую работу по созданию в городе приютов для содержания животных без владельцев, – отметил заместитель начальника Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Евгений Доронин-Доргелинский. - В Пермь приезжают представители других субъектов РФ, чтобы оценить работу муниципального приюта. И не нужно ломать созданную систему. «Опекунские» собаки могут проявлять немотивированную агрессию по отношению к человеку, ведь на это может влиять множество факторов, например, защита территории.- Необходимо минимизировать количество животных без владельцев в городе и усилить работу по поиску для них новых владельцев, - резюмировал итоги обмена мнениями замглавы администрации Перми Виктор Агеев.Встречи в рамках совета под его председательством стали регулярными – на них с экспертным сообществом и общественностью обсуждаются стратегически важные вопросы. В работе совета традиционно принимают участие представители прокуратуры города, пермских вузов, государственных и общественных организаций, благотворительных фондов, инициативных групп и депутаты гордумы.