Знаменитый пермский нефтяник, советник генерального директора предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Николай Кобяков награжден почетной медалью Минэнерго РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» 1 степени.Сегодня награду ему вручил представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков:«Все поистине судьбоносные для предприятия решения и процессы связаны с именем Николая Ивановича Кобякова. При нем обустраивали один из главных наших нефтяных районов – Чернушинский, вводили новые месторождения, строили инфраструктуру, социально значимые объекты и внедряли новые технологии», - отметил Олег Третьяков.Николай Иванович Кобяков в 2020 году отметил 75-летие. С 1964 года – то есть более полувека – он работает в нефтяной отрасли. Начинал свой профессиональный путь с рабочих специальностей, быстро продвигался по служебной лестнице и в середине 1980-х годов возглавил НГДУ «Чернушканефть», а затем стал одним из руководителей производственного объединения «Пермнефть». В 2001 году возглавил ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», а в середине нулевых под его руководством были эффективно объединены лукойловские нефтедобывающие структуры Прикамья, тем самым фактически создано ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В 2004 году Николай Кобяков стал первым генеральным директором объединенного предприятия.