С начала нового года до весны в столице Прикамья будут закрывать движение по отдельным полосам на одном из участков Комсомольского проспекта. А пешеходы так и вовсе не смогут прогуляться по всему бульвару.Об этом предупредили в городской администрации.- В связи с капитальным ремонтом с 4 января по 1 марта будет ограничиваться движение транспорта по отдельным полосам на участке Комсомольского проспекта от улицы Краснова до улицы Революции - по нечетной стороне улицы, - объяснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. - Движение будет осуществляться по двум полосам. Водителям нужно будет планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.Также с 4 января до 1 марта будет закрыто движение пешеходов по бульварной части проспекта на участке от улицы Пушкина до улицы Революции.