Сборная команда филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми в 2020 году вновь стала лучшей в Спартакиаде Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза. В соревнованиях приняли участие 11 предприятий химической отрасли: филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Перми и Березники), ПАО «Уралкалий» (Березники и Соликамск), ПАО «Метафракс» (Губаха), НПО «Биомед» (Пермь), АО «МХК «Еврохим» (Березники) и другие.Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в этом году не удалось провести соревнования по четырем видам спорта: футзалу, баскетболу, женскому волейболу и плаванию. Итоги подводились по результатам оставшихся восьми видов. Спортсмены пермской площадки «УРАЛХИМа» стали золотыми призерами в пяти видах спорта: в лыжных гонках, гиревом спорте, кроссе, настольном теннисе и волейболе. В соревнованиях по шахматам и дартсу они завоевали бронзу, лишь в стрельбе не удалось подняться на пьедестал почёта.Первым видом спартакиады стал мужской волейбол. Соревнования прошли в январе в Березниках. Обыграв девять команд, включая лидеров турнира – волейболистов «Уралкалий-ремонта» и «Сильвинита», спортсмены филиала «ПМУ» завоевали золото первенства. Продолжилась спартакиада в феврале в Березниках соревнованиями по лыжным гонкам. Тогда среди лыжников в возрасте 30-39 лет сразу пять спортсменов «ПМУ» друг за другом пришли к финишу. Среди мужчин в возрасте 19-29 лет золото и серебро также достались спортсменам пермского «УРАЛХИМа».В сентябре, после полугодового перерыва, спартакиада возобновилась состязаниями легкоатлетов. Сборные команды крупнейших химических предприятий края встретились в Березниках, чтобы определить лучших в кроссе. Спортсмены «ПМУ» стали чемпионом соревнований, по сумме очков со значительным отрывом опередив конкурентов.Осенью в Перми прошли соревнования по настольному теннису и шахматам. Теннисисты «ПМУ» в упорной борьбе завоевали золото, а шахматисты стали третьими в общем зачете, уступив лишь командам «Уралкалия» из Березников и Соликамска.Завершилась спартакиада в декабре в Губахе соревнованиями по дартсу, стрельбе и гиревому спорту. Финальное золото в копилку сборной филиала «ПМУ» принесли гиревики завода. Они заняли первые места во всех весовых категориях, обеспечив команде безоговорочную победу.Галина Балдуева, председатель первичной профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения»:- Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в привычный уклад нашей жизни. Но, к счастью, это практически не отразилось на её спортивной составляющей. Спартакиаду Росхимпрофсоюза удалось провести и завершить с соблюдением всех эпидемиологических требований. А спортсмены «ПМУ» вновь доказали, что на пути к победам им не страшны любые препятствия.