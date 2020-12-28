Даже не знаем, кому сейчас лучше: пешеходам месить снег по нечищеным дворам или автомобилистам, которые томятся в 10-бальных пробках в Перми. Сервис Яндекс пробки именно так оценивает дорожную ситуацию. Карта пестрит красно-белыми линиями. Движение плотное или затруднено во всех районах. Также на картах отмечено несколько ДТП, которые добавляют заторы на дорогах.Стоит Коммунальный мост, пробка от улицы Попова до улицы Якутской. Трудно ехать по шоссе Космонавтов, там пробка от Автовокзала до Стаханова. Медленно движется Куйбышева и Героев Хасана, улица Васильева стоит от начала до конца.В администрации города сообщают, что работы по очистке снега ведутся в круглосуточном режиме.- Для ликвидации последствий сильного снегопада подрядчики работают круглосуточно. Количество техники увеличено до 280 единиц, сейчас подрядчики приступили к вывозу сформированных снежных валов, - сообщают в городской администрации.