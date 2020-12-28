Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял участие в ежегодной городской благотворительной акции «Елка добра». В канун Нового года предприятие также оказало поддержку Березниковскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, отделению Всероссийского общества инвалидов, многодетным и малообеспеченным семьям, которые проживают в округах депутатов-азотчиков.В этом году впервые «Елки добра» с новогодними пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении детей, появились на проходных предприятия. За пару дней азотчики разобрали все 25 писем. Подарки приобретали как индивидуально, так и коллективами.265 многодетных и малообеспеченных семей, проживающих в округах депутатов-азотчиков получили подарки к новому году сладости и семейную игру. 33 ребенка с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет, которые наблюдаются в Березниковском реабилитационном центре также получили новогодние подарки.По инициативе депутата-азотчика Даниила Суркова филиал «Азот» выступил спонсором благотворительной акции для березниковского отделения Всероссийского общества инвалидов.Предприятие выделило средства для проведения благотворительных Рождественских праздников с детьми воскресной школы Храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:- Каждая благотворительная акция получает большой отклик среди сотрудников. Приятно, что в нашем коллективе работают добрые и отзывчивые люди, готовые подарить сказку тем, кто в этом действительно нуждается.