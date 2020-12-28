По официальной версии следователей, 31-летний пермяк Станислав покончил жизнь самоубийством.Напомним,1 мая около 7 утра 31-летний Станислав вышел из дома, где он живет вместе со своей девушкой, сказав ей, что поехал ремонтировать машину и пропал.По камерам видеонаблюдения полицейские определили, что Станислав зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в повседневной одежде. Через три минуты он вышел из дома уже в зимних рабочих сапогах и направился к дому по улице Гашкова, 9 а. Дальше отследить передвижения Станислава правоохранителям не удалось.Несколько месяцев на поиски мужчины выходили полицейские, родственники и волонтеры. Тело Станислава нашли 30 августа в лесу на Кислотных дачах. В одежде погибшего были документы, удостоверяющие его личность. По сообщению от источника «КП», тело мужчины почти полностью разложилось, поэтому сразу нельзя было установить, носить ли смерть криминальный характер.Следователи начали проверку и назначили судмедэкспертизу. Накануне правоохранители получили результаты патологоанатомов и сообщили, что причиной смерти стал суицид.- Телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о травмах криминального характера, на теле погибшего не обнаружено, рядом с телом также был найден предмет, с помощью которого и был совершен суицид, - сообщили в следственном отделе по Орджоникидзевскому району.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна причина смерти 21-летней девушки, которую нашли в лесу в ПермиНакануне стали известны результаты судмедэкспертизы (подробнее..)«Я тебя люблю, и там я буду любить тебя тоже». В Прикамье покончил с собой 22-летний пареньОн оставил две предсмертные записки (подробнее..)