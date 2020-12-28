В Пермском районе в Поселке новый вчера произошел пожар. В нем полностью сгорел дом, еще один пострадал. Без крыши над головой остался пожилой человек, теперь он будет жить с дочерью. В пожаре мужчина не пострадал, но чудом остался жив его кот. Обгоревший комок, который из белого пушистого красавца превратился почти в уголек, вынес из дома 19-летний юноша.Молодой человек вместе с мамой прибежали на помощь, когда узнал о пожаре.- Кот сильно обгорел, мы отвезли его к ветеринару в клинику, - говорит Гузелия. – Врач дает положительный прогноз, кот жить будет, но возможно, что ослепнет, мордочка сильно обгорела. Сутки в клинике обходятся около 3000 рублей, мы пока собрали 6000 рублей. Ветеринар сказала, что забрать мы его сможем не раньше 30 декабря. Поэтому нам все еще нужна помощь.Если вы хотите помочь Гузелии в спасении кота, позвоните по номеру телефона: 8 (908) 247-77-34.