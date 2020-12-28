Традиционный конкурс «Признание» проводится уже в 13-й раз. В этом году были награждены 60 сотрудников предприятий и организаций Дзержинского района Перми. От ПЗСП на конкурс было представлено 5 кандидатур в четырёх номинациях, все они отмечены наградами.В номинации «Признание» за добросовестный труд, профессионализм, инициативу и большой личный вклад, направленный на повышение престижа Дзержинского района, награду получил заместитель директора ПЗСП по социальным вопросам, начальник управления общественных связей Максим Спиридонов.За честное и многолетнее служение избранной профессии, ведение активной общественной работы на благо района в номинации «Честь и достоинство» отмечен Александр Родин, энергетик цеха по производству извести.В номинации «Прорыв года» - за активную инновационную деятельность, создание, реализацию уникальных проектов, подразделений, объектов победителем стал Дмитрий Тетерин, начальник конструкторского отдела.В номинации «Юбиляр» - за добросовестный труд, личный вклад в развитие и процветание района и в связи с юбилейными датами награды получили Елена Мальцева, ведущий инженер по техническому надзору за отделочными работами управления по надзору за строительством и Татьяна Васёва, штукатур-маляр 4 разряда участка отделочных работ строительно-монтажного управления.«В этом году в конкурсе «Признание» отмечены сразу пять наших сотрудников, и это подчеркивает вклад ПЗСП в экономику города и района, их развитие. Именно такие люди составляют подлинную гордость не только нашего предприятия, но и всей Перми», - отметил генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин.Отметим, что ежегодно победителями конкурса становятся люди, внесшие достойный вклад в развитие Дзержинского района в уходящем году.