В Пермском крае 330 новых случаев коронавируса за сутки. Опасную инфекцию выявили уже у 29 641 человека. Напомним, днем ранее ковид обнаружили у 333 человек. Заболеваемость в регионе остается на стабильно высоком уровне. Больше всего заболевших фиксируется в Перми.В рейтинге заболеваемости коронавирусной инфекцией Пермский край сегодня находится на 14-ой позиции в стране.По информации Роспотребнадзора 82 человека проходят лечение в больницах, 248 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 29 641. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 0,99 (на 27 декабря – 0,99). Из 330 новых заболевших – 148 мужчин, 182 женщины. Среди зараженных 20 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 89 человек, 103 в возрасте 50-64 и 91 человек старше 65 лет.