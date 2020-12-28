В Прикамье значительно вырос спрос на термостойкие SIM-карты для техники. Связисты МегаФона посчитали: если выложить в один ряд все проданные термо-SIM-карты в этом году, то получится новогодняя гирлянда высотой с 9–этажный дом. Уже сейчас количество пермских машин, в которые установили термо-SIM, в 3,5 раза больше, чем было подключено за весь 2019-ый.Лидерство среди регионов.Каждая третья термо sim-карта, зарегистрированная в сети уральского МегаФона, «прописана» именно на пермских предприятиях для передачи данных с оборудования. Наш край в этом году лидирует среди соседних регионов, обогнав Свердловскую и Кировскую области, Республики Удмуртию, Коми.Для чего покупают.Термо sim-карты предназначены для бесперебойной передачи данных с оборудования и техники в экстремальных климатических условиях. Они изготовлены из особо прочного термостойкого пластика, устойчивы к коррозии. За счет таких решений обеспечивается надежный обмен и передача онлайн-данных с устройств, которые находятся на улице или работают в диапазоне высоких и низких температур: от – 40 до +105 °C.Сезонный спрос.Традиционно пик продаж термо sim-карт связисты МегаФона фиксируют в преддверии самого холодного и самого теплого сезонов – в мае и в ноябре. А в этом году в Прикамье наиболее высокий спрос пришелся на декабрь.«Термо sim-карты имеют увеличенный срок службы – не менее 10 лет. В нашем регионе чаще всего их используют для мониторинга и удаленного управления объектами в нефтяной и газовой промышленности, геологоразведке, сфере ЖКХ, транспорта и логистики, систем безопасности. Решение актуально и для компаний, работающих в сложных производственных и особых температурных режимах», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.